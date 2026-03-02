春を呼ぶ花と言われるセツブンソウが庄原市総領町で見頃を迎えています。ほのかに漂う甘い香りが人々を惹きつけます。庄原市総領町で一般公開されている、セツブンソウの自生地です。節分の時期に花を咲かせることから、その名がついた多年草で、2月上旬に咲き始めた花が、見頃を迎えています。■客「色が白だけでなく、黄色とかカラフルな所がかわいい。」■節分草保存会 矢吹正直会長「春の訪れをお楽しみ頂ければ。」セツブ