１日打ち上げ直前に中止となった民間ロケット「カイロス」３号機。４日和歌山県串本町の発射場で打ち上げることが発表されました。民間ロケット会社「スペースワン」が開発したカイロスロケット３号機は１日、串本町の発射場から打ち上げられる予定でしたが、上空の風が想定より弱かったなどとして直前に中止となりました。（１日に見学に訪れた人）「ショック」「朝６時に起きて来たのに」「泣いてます」ロケットに搭