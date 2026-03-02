勝みなみの母親が、主に勝の日常の様子を伝えているインスタグラム「@minamino_uragawa」を更新。米国女子ツアー「HSBC女子世界選手権」に参戦し、トータル2アンダー・31位タイでフィニッシュしたことを報告した。【動画】公開された勝みなみの『暴れん坊将軍』「娘にとって初めてのシンガポール」だったが、母親は30年ほど前、勝が生まれる前に友達と来たことがあるそうだ。「当時も都会でしたが、ホテルの周りはまるで銀座で大都