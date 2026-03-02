王子ホールディングス株式会社が、国内女子ツアー通算5勝の22歳・櫻井心那と所属契約を締結した。同社のグローバルブランドマーク『OJI』、同社グループ会社である王子ネピアのロゴ『nepia』をウェア（右袖）、キャップ（左つば）、キャディバッグ、アンブレラにつけて戦う。【写真】豪華！櫻井心那の振袖姿がとてもきれい櫻井は2021年にプロテスト合格。翌22年のルーキーイヤーには、当時、史上初となるステップ・アップ・ツアー