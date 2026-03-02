3月1日に行われた愛知県稲沢市の「国府宮はだか祭」で、神社に奉納されていた大鏡餅が切り分けられました。 【写真を見る】1万人参加の｢国府宮はだか祭｣ 一夜明け大鏡餅の餅を参拝者に授与 “神男”木村勇樹さんの姿も｢自分の足で歩いて顔出せるのが一番ありがたい｣ 去年より約2500人多い1万人が参加したはだか祭。2日午前3時からは、神男を務めた一宮市の会社員 木村勇樹さんが、あらゆる厄をつきこんだ「土餅」を背負い、神社