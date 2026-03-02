兵庫県姫路市の国道で乗用車とバイクが衝突する事故があり、警察は乗用車を運転していた会社員の男を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。バイクを運転していた高校生は意識不明の重体です。警察によりますと、２日午前２時半頃、姫路市四郷町見野の国道でホテルの駐車場から国道に進入してきた乗用車と走行中のバイクが衝突し、バイクを運転していた姫路市の男子高校生（１８）が意識不明の重体です。警察は、乗用車を