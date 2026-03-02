木原官房長官は2日午前の会見で、イラン情勢を受けたイランや周辺国からの日本人の退避について、「万が一の場合に備えて、陸路での国外退避の準備を進めている」と述べた。さらに木原長官は、「安全に関わるため具体的なルートや時間の詳細について言及することは差し控える」とした上で、「イスラエルにおいて、早ければ日本時間2日にも現地大使館が退避のためのバスを運行する予定だ」と明らかにした。また、自衛隊について、「