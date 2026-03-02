日経平均株価は一時1500円を超える大幅な値下がりとなっています。週明けの東京株式市場は、取引開始直後から売り注文が広がり、平均株価の下げ幅は一時1500円を超えました。原油価格が上昇するなか、企業業績や消費に悪影響が広がることへの警戒感が広がっています。投資している人は「ひどくはならないようバランスを取ってくれることを願いながら見つめている」と話しました。市場関係者からは「事態の収束が見通しづらく、リス