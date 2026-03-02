前橋地裁群馬県太田市のホテルで20代の知人女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の罪に問われた福島県南相馬市を拠点とする復興ボランティア団体代表の上野敬幸被告（53）に、前橋地裁は2日、無罪判決を言い渡した。求刑は懲役6年。高橋正幸裁判長は判決理由で、女性は、被告の泊まる部屋に行かない選択肢もあったと指摘。いずれも飲酒しており、性的行為への発展を予想していなかったとする女性の供述は不自然だと述べた