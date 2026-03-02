「あ〜よかった」などのヒット曲で知られるデュオの花＊花が2日、サンミュージックプロダクションへの移籍を発表。コメントを寄せた。【写真】今でも元気に…！デビューから25年経った花＊花の現在発表で「このたび、アーティスト『花＊花』は、2026年3月1日付で、所属事務所オフィスハナタバ合同会社から『株式会社サンミュージックプロダクション』へ移籍することとなりましたのでご報告申し上げます」と報告。また、「オフ