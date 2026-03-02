中東情勢の緊迫化を受けて、原油価格が急騰しています。国際指標となる先物価格は、約8カ月ぶりの高い水準をつけました。日本時間2日朝のニューヨーク市場では、国際取引の指標となる先物価格が一時1バレル＝75ドル台と、約8カ月ぶりの水準まで値上がりしました。2日午前に始まった東京市場の取引でも、中東産の先物価格の1キロリットルあたりの上げ幅が一時6000円を超え、2022年のロシアのウクライナ侵攻の際と同じ程度の水準まで