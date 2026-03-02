文化放送および高知放送は、特別番組『小野大輔の高知（こっち）来いよ！2026』を、文化放送では3月13日（金）午後7時00分から、高知放送では3月14日（土）午後6時00分から、2局ネットで放送する。 当番組は、高知出身の声優・小野大輔が、高知の魅力を伝えるラジオ特番の第4弾。今回はゲストに、同じく高知出身で、歌手、声優、朗読劇などマルチに活躍する「浦島坂田船」のメンバー・志麻を迎えて送る。 世代は違うものの