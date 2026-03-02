【モデルプレス＝2026/03/02】元TBSの良原安美アナウンサー（30）が3月2日、自身のInstagramを更新。セント・フォースに所属することを発表した。【写真】「サンジャポ」9代目アシスタントを務める美人アナ◆元TBS良原安美アナ、セント・フォース所属へ良原アナは「ご報告です今月から、セント・フォースに所属し、活動いたします」と報告。「大学時代、大切に育ててくださった古巣に戻れることがとても嬉しく、穏やかな気持ちです