2005年にアメリカにて生まれ、2歳から日本で育ち、2025年1月から本格的にソロアーティストとして活動をスタートさせたRol3ertが2026年2月27日（金）、渋谷WWW Xにて、2回目のワンマンライブ「Rol3ert Live ”katachi”」を開催した。オフィシャルレポートを掲載する。「1人で曲を作って出して、そうしたら600人も集まってくれて、サポートしてくれるチームがいて、バンドがいて……」最後の曲、「dream」と題された未発表曲を歌い