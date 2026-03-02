BLACKPINKが3枚目のミニアルバム『DEADLINE』でついに帰還。ヒット曲「JUMP」と4つの新曲を収めた新作は、ファンが待ち焦がれた”無敵感”に満ち溢れている。米Rolling Stone誌のレビューをお届けする。BLACKPINKの面々は、『DEADLINE』において自らの放つエネルギーに心底酔いしれており、その自信に満ちた佇まいは、彼女たちに実によく似合っている。K-POPの女王たちによる新作は、キャリアの頂点となった2022年の傑作アルバム『