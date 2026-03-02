香川県警による啓発活動JR高松駅高松市浜ノ町 偽の警察官にだまされる詐欺被害を減らそうと、香川県警が県民に注意を呼び掛ける啓発活動を始めました。 高松北警察署で2日、出発式が開かれました。 「警戒中 ニセ警察詐欺」と書かれたステッカーをパトカーと白バイ約20台に貼り、パトロールなどを行います。 香川県警によりますと2025年、県内の特殊詐欺の被害額は約13億円で、前の年