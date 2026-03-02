ニューヒロインPROJECT・グランプリを獲得した清埜きりが、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場！ 清埜きり ©熊谷貫／集英社 【プロフィール】清埜きり（せいの・きり）2008年3月19日生まれ愛媛県出身身長168cmB97 W65 H92特技＝相撲、フラフープ小さい頃から女優を夢見るものの、専門学校への進学が決まりかけて諦めようか……と悩んでいたところ、ニュ&#