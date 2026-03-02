「きものパレード」高松丸亀町商店街1日 日本の伝統文化「着物」に親しんでもらおうと、高松市の商店街で1日、パレードが行われました。 着物の文化や美しさをPRしているNPO法人が毎年行っているものです。着物姿の約100人が参加しました。 日本きもの連盟は「桃の節句」の3月3日を「きもので祝う女性の日」に制定しています。 1日は、高松市役所の吹奏楽団の演奏とともに高松丸亀町商店街を色