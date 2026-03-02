今日2日夜、しし座の1等星「レグルス」が、月に隠れる「レグルス食」が、日本で見られます。今夜は雲に覆われる所が多いため、チャンスがあるのは北海道から東北北部が中心となりますが、明日3日の皆既月食を見るための予行演習として、月を観察してみるのもいいでしょう。今年2回目の「レグルス食」雲さえなければほぼ全国で観察できる今日2日の日の入り後、しし座α星「レグルス」が、月に隠される「レグルス食」が日本で見ら