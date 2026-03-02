2日未明、福岡県宗像市で軽乗用車が全焼し、車内から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、2日午前3時ごろ、福岡県宗像市池田の国道495号で「車両が激しく燃えている」と、目撃者から110番通報がありました。消防車4台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、軽乗用車1台が全焼し、運転席から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。 現場近くの電柱が根元から折れ曲がってい