1日、侍ジャパンは阪神、オリックスと強化試合を行うため、名古屋から大阪へ新幹線移動した。数百人のファンが待ち構えた名古屋駅では地元警察が配備されるなど、超厳戒態勢。なかでも大谷翔平（31=ドジャース）の周囲には屈強なSP4人がビタ付き。銃弾から守る防具を手にするSPもいた。