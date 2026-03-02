元乃木坂４６の女優・山下美月が、最新ショットを公開した。山下は２日までにインスタグラムに飛行機の絵文字と共に「空港でマネージャーさんとゆったり過ごしました」と記し、白のトップスとパンツ、スニーカーに黒の帽子を合わせたコーディネートを披露した。この投稿にＳＮＳ上では「なんだこのかわいい生き物は疲れ全部吹っとんだよお」「こんなかわいい子が空港に居たらこれは恋の予感」「ビジュ良すぎて輝いてみえる