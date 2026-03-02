タレントの指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が２日、都内で「政府広報キャンペーン『マイナカードの利用促進』記者発表会」に出席した。マイナンバーカード使用により、手続きが簡略化し、時間に余裕もできるようになることについて、大谷映美里はその時間を「豚骨の原点から挑戦」に使いたいと回答。普段はあまり料理をしないというが「ラーメンが好きで、豚骨スープを作ることが夢。げん骨を砕くところ