大相撲の大関・安青錦（２１）＝安治川＝と柔道男子６０キロ級で１９９６年アトランタ大会から五輪を３連覇した野村忠宏氏（５１）の初対談が実現した。今回は中編。安青錦は春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）で横綱昇進と３場所連続優勝に挑む。（取材・構成＝林直史、大西健太）安「五輪は一番難しかったのは２回目ですか？」野「いや、３回目かな。階級別の柔道では６０キロ級で最強になれても、メインはや