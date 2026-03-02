イラン情勢をにらみつつの展開、ドル円は不安定な上下＝東京為替前場概況 米軍・イスラエル軍によるイランへの攻撃、およびイラン最高指導者の死亡を受けて、週明けは不安定な動きとなった。有事のドル買い、有事のスイスフラン買いなどが見られる一方、ドル円はリスク回避の円買いにより早朝に一時155.85円まで下落したが、その後大きく反発。有事のドル買いが進む中でドル円も押し上げられる格好となった。ホルムズ海峡閉鎖