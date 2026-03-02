２日前引けの日経平均株価は前営業日比８９９円５１銭安の５万７９５０円７６銭と大幅反落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億９８７２万株、売買代金概算は４兆５１８８億円。値上がり銘柄数は２６９、対して値下がり銘柄数は１３０４、変わらずは２１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスクオフの流れが顕著となった。一部のテーマ株を除き売り圧力の強い展開となり、日経平均は先物主導で一時１５０