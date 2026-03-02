１月の駿河湾フェリーの利用者数はおよそ3000人で、1月としては過去最低となりました。1月の駿河湾フェリーの利用者数は前の年の同じ月に比べ215人減って3038人で、1月としては過去最低となりました。運航会社 ふじさん駿河湾フェリーによりますと、1月は、定期ドックを実施したために運航日数が14日間と少なかった上、強風など天候不順でさらに11便が欠航した影響で、運航率が、1月で過去最低の73.2％にとどま