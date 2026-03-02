静岡県中部に住む10代の少女を誘拐したとして、住所不定・無職の 44歳の男が未成年者誘拐の疑いで逮捕されました。警察によりますと、男は２月28日から3月1日にかけて県中部に住む10代の少女を誘拐した疑いがもたれています。事件は、少女の親から「娘が帰ってこない」と警察に通報があり発覚し、男は1日午後1時ごろ、東京都新宿区歌舞伎町で現行犯逮捕されました。男は「誘拐していない」と容疑を否認していて、警察は2人が知り合