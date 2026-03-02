俳優の佐藤二朗が２日、東京・お台場のフジテレビで、同局４月期ドラマのキャストが集ったイベント「ＦＵＪＩＤＲＡＭＡＣＯＬＯＲＳ２０２６ＳＰＲＩＮＧ」に出席した。スーツ姿で登場した佐藤は、４月１３日スタートの同局系連続ドラマ「夫婦別姓刑事（でか）」（火曜・後９時）に橋本愛とダブル主演する。実年齢２６歳差の夫婦役に「親子にしか見えないかもしれないけど夫婦なんです」と笑わせた。ドラマの舞台は東