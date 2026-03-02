日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けた侍ジャパンについて取り上げた。侍ジャパンは６日に台湾とのＷＢＣ初戦を迎える。番組では２月に行われた中日との壮行試合や練習模様を映像とともに紹介。番組には元ヤクルト監督で野球解説者の真中満氏が出演し解説した。コメンテーターで出演した浮所飛貴が真中氏に大使「日本