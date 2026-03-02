１日夜、テヘラン市街に立ち上る煙。（テヘラン＝新華社記者／沙達提）【新華社テヘラン3月2日】イランの首都テヘランでは1日夜も爆発音が続いた。ガンジー病院やイラン国営放送本部ビルを含む複数の施設が米国とイスラエルによる空爆を受けた。１日夜、テヘラン市街に立ち上る煙。（テヘラン＝新華社記者／沙達提）１日夜、テヘラン市街に立ち上る煙。（テヘラン＝新華社記者／沙達提）