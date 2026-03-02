■これまでのあらすじ流行りのシールでマウントを取って来るママ友・亜紀。シールで恩を着せておねだりする亜紀に妻はモヤモヤしていた。さらには妻がシールに興味を示さずにいると「子どもがかわいそう」とまで言われ…。そんな中、他のママ友から亜紀の異常なシールへの執着を聞くことになる。ママ友の話では、亜紀さんは開店前に店員さんに詰め寄り、並んでいる人達を無視して無理やり店内に押し入ると、まっしぐらにシール売り