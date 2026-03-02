藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う将棋の第84期名人戦A級順位戦プレーオフが3月2日、東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で行われ、永瀬拓矢九段（33）と糸谷哲郎八段（37）が現在対局中だ。注目の一戦は、糸谷八段の先手で相雁木模様の出だしとなった。【中継】永瀬九段VS糸谷八段 注目のプレーオフ（生中継中）今期の順位戦A級は2月26日に最終9回戦が行われ、永瀬九段と糸谷八段は同星の7勝2敗で