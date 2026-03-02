第112期40人が巣立つタカラジェンヌへの第一歩を踏み出しました。【写真を見る】宝塚音楽学校で卒業式第112期40人がタカラジェンヌへの第一歩5月の公演で初舞台へ卒業生代表「清く正しく美しくの言葉を強く心に刻み、宝塚歌劇団の生徒として、終わることのない芸の道を歩んでまいります」タカラジェンヌを育てる宝塚音楽学校。きょう、第112期40人が巣立ちました。5月の宙組公演で初舞台へ入学から2年間、バレエや声楽などの厳