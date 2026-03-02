昨シーズン限りで千葉ロッテを退団した石川歩投手が、地元の魚津市役所を訪れ、オランダリーグ挑戦への意欲を語りました。今シーズン、石川歩投手は、オランダリーグのツインズ・オーステルハウトに入団が決まっています。きょうは、魚津市の村椿市長を訪問し、初めての海外リーグ挑戦への思いを語りました。石川歩投手「最後らへんは、ちょっと思い通りにいかないことが多かったので、まだや