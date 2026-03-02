きょう、能登半島地震の被災地にある氷見高校で卒業式が行われ、1年生の時に地震を経験した生徒たちが学び舎に別れを告げました。氷見高校では、5つの学科・194人が卒業式を迎えました。式では、徳前紀和校長が、「結果よりプロセスを大切にして大海原へこぎだして」と、はなむけの言葉を贈りました。卒業生は、1年生の時に能登半島地震にあい、避難所となった体育館で、ボランティア活動をした生徒もいます。そして卒業生を代表し