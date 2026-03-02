イラン情勢をめぐり、高市総理はきょう国会で「事態の早期沈静化に向け、あらゆる外交努力をおこなう」と述べました。国会記者会館から中継です。高市総理は「考えうるあらゆるリスクを最小化するため、先頭になる」と強調しました。国民民主党浅野哲 衆院議員「ホルムズ海峡の封鎖というのは事実でしょうか」高市総理「ホルムズ海峡封鎖につきましては、これは事実関係について情報収集を行っているところです。国民生活や