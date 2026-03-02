柔道のグランドスラムタシケント大会から帰国し、取材に応じる阿部一二三＝2日、成田空港柔道男子66キロ級で五輪2連覇の阿部一二三（パーク24）が2日、今年初戦で優勝したグランドスラム（GS）タシケント大会から成田空港に帰国し、「良いスタートを切れた。66キロ級は阿部一二三しかいないと、世界にもアピールできた」と充実感を漂わせた。決勝は21歳の服部辰成（東海大）に、体に染みついているという豪快な投げ技で一本勝