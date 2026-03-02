要望書提出後に記者会見する女性検事＝2日午前、東京・霞が関の司法記者クラブ元大阪地検検事正の北川健太郎被告（66）が準強制性交罪に問われた事件を巡り、被害を訴えている元部下の女性検事が2日、第三者委員会を設置して検察庁内でのハラスメント被害の実態調査・検証をするよう求める要望書を、法相と検事総長宛てに提出した。その後に東京都内で開いた記者会見で、女性は「匿名性を担保した形で調査が行われ、職場環境の