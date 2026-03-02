2日、衆議院予算委員会にて、国民民主党の浅野哲議員の質問に高市総理、赤沢亮正大臣、小野田紀美大臣の3人が挙手し、坂本哲志委員長が当惑する場面が見られた。【映像】「３人同時挙手」→笑いの瞬間（実際の様子）浅野議員は「次世代エネルギー源であるフュージョンエネルギー、いわゆる核融合発電は、地球上でほぼ無尽蔵にエネルギーを生み出すことができる究極のクリーンエネルギーです。これが実現すれば、日本のエネルギ