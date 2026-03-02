俳優・モデルの天翔天音が２日、主演を務めるショートムービー「ＫＡＴＥ×仮面ライダー『ＨＥＮＳＨＩＮＴＨＥＦＩＲＳＴ』」のプレス試写会に、父で俳優の藤岡弘、と出席。親子で変身ポーズを披露した。天翔は、同作品のワンシーンを再現するべく、父・弘、と“変身共演”のぜいたくコラボを披露。「父と２人で変身できたのは一生忘れられない瞬間」と天翔が感激すると、弘、も「変身を通じて彼女の応援をできてうれしい