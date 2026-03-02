見事な変貌を遂げた黒猫が、SNSで話題となっている。【映像】黒猫がエビフライになってしまう様子（実際の映像）前足をクロスさせてエビフライのしっぽを完璧に表現していた黒猫のヤマトちゃん（推定5歳）。この投稿には「焦げてしまいましたね」「新メニューの匂わせみたい」と、黒猫ならではのコメントが飛び交っている。他にも、クジラ、アザラシ、生ハムの原