愛知県稲沢市の奇祭「国府宮はだか祭」から一夜明けた2日、国府宮神社には大鏡餅を求める多くの人が集まりました。1日に行われた国府宮はだか祭では、約1万人のはだか男たちがもみ合う中、午後6時10分ごろに神男が儺追殿にたどり着き、大歓声の中でクライマックスを迎えました。一夜明けた2日朝、国府宮神社に奉納されていたおよそ4トンの大鏡餅が切り分けられ、朝から多くの参拝客が列をつくっていました。神男の大役を務