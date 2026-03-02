3月3日の「桃の節句」を前に、三重県御浜町では桃の花が満開となり、春本番を感じさせています。直径2センチほどの小さな桃の花。花が咲いているのは御浜町志原の桃園に植えられた80本ほどの木で、鮮やかなピンクの花が枝いっぱいに咲いています。この桃の木は30年ほど前、ミカン畑だった場所に観賞用に植えられたもので、今年は例年とほぼ同じ2月中旬から咲き始め、早くも満開となっています。花の見頃は今週いっぱい続く