米ボストン在住のフリーアナウンサーで気象予報士の榊菜美（40）が2日、ブログを更新。日本への帰国が決まったことを報告した。榊は「2018年の4月に渡米してからおよそ8年。駐在期間4年くらいかな？とか、ちょっと早まって2、3年だったりしてとか？なんて思ってだけど、気づけば8年もうさ、最後の方は、こうなったら駐在期間どんどんのびろーーーーとか思ってたボストンでの生活」と振り返りつつ、「この3月でついに本帰国の運び