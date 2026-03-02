2027年3月に卒業する学生の就職活動が解禁となり、新潟市で大規模な合同企業説明会が開かれました。熱心な表情でメモを取るリクルートスーツの学生。就職活動の解禁日に開かれた説明会には県の内外から約150社が参加し、訪れた500人以上の学生に仕事内容や魅力について説明していました。また会場では服装やメイクの参考にしてもらおうと、その人に似合う色・パーソナルカラーの診断なども行われていまし