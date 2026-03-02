1年の無病息災を願い巨大なわらじを掲げる伝統行事が佐渡市で行われました。佐渡市真野地区の大倉谷集落では春の農作業の始まりを前に大きなわらじを作り集落に掲げる「はりきり」という風習が伝わっています。約2時間編み続け出来上がったのは縦2メートル、幅1.5メートルほど。大人が寝てもすっぽり収まるほどの巨大なわらじです。「大わらじを履く大男がいるぞ」と示し盗賊などが立ち入らないよう願ったことが起源と