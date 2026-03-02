ダノンジャパン株式会社は3月2日、『オイコス（OIKOS）』のブランドアンバサダーに、ロサンゼルス・レイカーズの八村塁が就任したことを発表した。 『オイコス』は“カラダを動かすすべての人の良質なタンパク質補給を応援する”をテーマに、ヨーグルトやドリンクを展開。今回の発表によると、新たに発売する『オイコスPRO プロテインドリンク 高吸収タンパク質25g』のテレビCMに八村が登場するとい