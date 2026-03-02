２日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。中東を巡る地政学リスクの高まりを受けて買いが先行し、朝方には１３３円３２銭まで上伸する場面があった。 米国とイスラエルが２８日にイランを攻撃し、これに対してイランは中東湾岸アラブ諸国の米軍施設などに報復攻撃を実施した。中東情勢の緊迫でエネルギー供給に混乱が生じ世界経済に影響を与えるとの見方が広がり、投資家のリスク回避姿勢が強まるなか相対的に安