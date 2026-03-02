第221特別国会で第105代内閣総理大臣に選出された高市早苗首相は、第1次内閣の閣僚全員を留任させる形で第2次内閣を発足させた。2月8日の衆議院選挙で自民党が圧勝したことで、高市内閣に対する国民の信任を得たと判断したためだ。【解説】韓国が高市ニッポンを「羨ましくも恐ろしい」と見るワケこれを受け、高市首相は2月20日の施政方針演説で「日本列島を強く豊かにする」と述べ、外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、人材